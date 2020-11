Jogger die hondje Dribbel doodstak, vrijgelaten onder voorwaarden

Waasmunster / Lokeren - De 43-jarige A.V. uit Lokeren, de jogger die vorige week het hondje Dribbel doodstak in het Oost-Vlaamse Waasmunster, is zondag vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

De bizarre feiten dateren van vorige week zaterdag. De vrouw van baasje Kristoff Van Havere was samen met hun dochtertje en een vriendin met het hondje aan het wandelen in de Donkerputstraat in Waasmunster. Op een gegeven moment passeerde een jogger. De driejarige Dribbel, een jack russell terriër, liep met de loper mee. “Geheel ongevaarlijk” volgens zijn baasje, maar de jogger haalde plots een scherp voorwerp boven en stak er twee keer mee in het hart van het hondje. Het diertje overleed ter plekke.

Kristoff van Havere en hondje Dribbel, dat door een jogger met twee messteken in het hart werd doodgestoken. Foto: RR

De jogger kon eerst ontkomen, maar de lokale politiezone Hamme/Waasmunster verspreidde donderdag via Facebook camerabeelden van de verdachte. De man werd gefilmd in de omgeving door een bewakingscamera aan een huis in de Neerstraat. Intussen werd hij geïdentificeerd als A.V., een 43-jarige man uit Lokeren. Hij werd zaterdagochtend uit zijn bed gelicht in zijn huis in het centrum van Lokeren. Hij moest mee voor verhoor. Hij weigerde eerst elke verklaring, maar gaf uiteindelijk toch de feiten toe. Wat de man bezield heeft, is nog niet duidelijk.

De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voor feiten van dierenmishandeling en voor een inbreuk op de wapenwetgeving. Het parket vroeg zijn aanhouding voor de inbreuk op de wapenwetgeving, omdat de man niet kon worden aangehouden voor de dierenmishandeling op zich. De wet voorziet in een mogelijkheid tot aanhouding door de onderzoeksrechter voor feiten die bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van één jaar of meer, wat voor dierenmishandeling niet het geval is, maar voor inbreuken op de wapenwetgeving wel.

De voorwaarden opgelegd door de onderzoeksrechter worden niet bekendgemaakt. Ook het motief van de verdachte is niet duidelijk. In het belang van het onderzoek worden geen verdere details gegeven, stelt het parket Oost-Vlaanderen.