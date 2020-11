Dit kan enkel in Amerika: veldspeler wordt keeper in penaltyreeks en pakt beslissende strafschop

Voor spanning moet je over de plas zijn, meerbepaald in Orlando. Het lokale Orlando City boekte er op onwaarschijnlijke wijze een eerste zege ooit in de play-offs van de Major Soccer League. In de beslissende penaltyreeks tegen New York City werd hun doelman uitgesloten nadat hij te vroeg bewoog. Verdediger Rodrigo Schlegel nam vervolgens plaats tussen de palen en klaarde klus met brio.

Een vreemde wedstrijd was het, deze kwartfinale in de Eastern Conference. Na negentig minuten en met een gelijke stand op het bord verloor Orlando al een eerste speler met rood. Maar de bezoekers slaagden er in de extra tijd niet meer in om te scoren. En dat deden ze evenmin in de verlengingen. Strafschoppen dus.

Orlando leek het laken naar zich te trekken toen doelman Gallese bij 3-4 een strafschop uit zijn doelvlak ranselde. Maar ook in de MLS hebben ze een VAR. Oordeel? De doelman bewoog te vroeg, kreeg een gele kaart en dat bleek al zijn tweede te zijn. De tweede doelman inbrengen was geen optie aangezien de penaltyreeks wordt afgewerkt door de spelers die op het eind van de wedstrijd op het veld stonden.

Penalty kick madness. ?? pic.twitter.com/avYiLD2LhH — Major League Soccer (@MLS) November 21, 2020

Waarna Rodrigo Schlegel zijn moment gekomen achtte. De veldspeler nam letterlijk en figuurlijk de handschoen op en promoveerde zichzelf tot doelman. En hoe? Hij stopte op redelijk houterige wijze de strafschop van New Yorker Thorarinsson waarna zijn ploegmaat Benji Michel de klus klaarde voor de thuisploeg: 6-5 en een plaatsje in het grote boek der voetbalmirakels.