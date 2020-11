Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Utrecht: tienduizenden dieren worden afgemaakt

In Hekendorp, in de Nederlandse provincie Utrecht, is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het leghennenbedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 100.000 dieren in de leg- en opfokstallen van het bedrijf, zo meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw.

Het gaat waarschijnlijk om een zogenoemde hoogpathogene variant, wat betekent dat het griepvirus tot ernstige ziekte of overlijden van vogels leidt. In een gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Hekendorp ligt één ander pluimveebedrijf. Dat wordt nu ook onderzocht op vogelgriep.

Voor tien andere pluimveebedrijven die op minder tien kilometer van de onderneming liggen, wordt een vervoersverbod voor onder meer pluimvee en eieren ingesteld.

Zaterdag meldde het Nederlandse ministerie Landbouw nog dat er hoogpathogene vogelgriep was vastgesteld bij een bedrijf in Witmarsum, in Friesland. Daar moeten 90.000 vleeskuikens worden afgemaakt.