Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V): “Geweld tegen agenten is absoluut onaanvaardbaar”

Brussel - Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft in ‘VTM nieuws’ herhaald dat geweld tegen politieagenten “absoluut onaanvaardbaar” is. De minister is ook van plan om zich burgerlijke partij te stellen bij incidenten met federale politieagenten.

Zaterdag raakte een agent van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene gewond na een interventie bij een man die geen mondmasker droeg. Het is niet de eerste keer dat politieagenten worden aangevallen bij coronacontroles.

In ‘VTM nieuws’ noemt ook Brussels burgemeester Philippe Close (PS) het incident met de Brusselse agent “totaal onaanvaardbaar”. Hij pleit voor “nultolerantie” voor geweld tegen agenten en zal zich mee burgerlijke partij stellen in de zaak.

Dat is ook wat minister Verlinden wil doen bij gelijkaardige incidenten met federale politieagenten. Burgemeesters verplichten of oproepen om telkens hetzelfde te doen bij incidenten met lokale politieagenten, wil de CD&V-minister niet doen. “Ik ga hen daar niet toe verplichten. Ik heb veel vertrouwen in wat de burgemeesters doen. Zij kennen de lokale situatie het beste”, aldus Verlinden.