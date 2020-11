Joe Biden heeft nu al zes miljoen voorkeurstemmen meer dan Donald Trump

Nooit eerder slaagde een presidentskandidaat erin om zoveel stemmen achter zijn naam te krijgen. De teller voor Joe Biden staat intussen op 79.823827. Een record in de Amerikaanse geschiedenis. De kloof met zittende president Trump wordt alleen maar groter. Biden telt intussen 6 miljoen voorkeurstemmen meer.

Beide presidentskandidaten boekten spectaculaire scores die uniek zijn in de Amerikaanse kiesgeschiedenis. Dat heeft te maken met de opkomst die in verhouding tot het bevolkingsaantal sinds 1908 niet meer gezien is. Ongeveer 65 procent van alle stemgerechtigden bracht zijn of haar stem uit.

Het aantal voorkeurstemmen geeft niet de doorslag om het presidentschap binnen te halen. Het zijn de kiesmannen, die de kandidaten moeten binnenhalen per staat , die bepalen wie de volgende president van de VS wordt.

Wie het meest aantal voorkeurstemmen in een bepaalde staat haalt, pakt meteen alle kiesmannen van die staat. Biden heeft er intussen 306, Trump 232.

Het tellen van de stemmen loopt intussen gewoon door. Donald Trump heeft zijn verlies ook nog altijd niet toegegeven. Wel integendeel. De Amerikaanse president doet er alles aan om de verkiezingsuitslag naast zich neer te leggen. Maar in de rechtbank valt hij keer op keer bot.

