VS stappen officieel uit Open Skies-verdrag: andere landen mogen Amerikaanse militaire activiteit niet langer controleren

De Verenigde Staten zijn zondag officieel uit het Open Skies-verdrag gestapt. De VS hadden een half jaar geleden al aangekondigd dat ze zich zouden terugtrekken uit het internationale akkoord, dat toelaat om militaire bewegingen en wapenreducties van andere landen te controleren.

Het Open Skies-verdrag kwam tot stand in 1992, kort na het einde van de Koude Oorlog. Het gaf de 34 deelnemende landen, waaronder de VS en Rusland, de mogelijkheid om ongewapende observatievluchten boven elkaars grondgebied uit te voeren. De bedoeling was om transparantie en vertrouwen op te bouwen. Ook België heeft het verdrag geratificeerd.

De Amerikaanse president Donald Trump had in mei bekendgemaakt dat hij zich zou terugtrekken uit het verdrag. Volgens de Amerikanen had Rusland het verdrag geschonden door enkele observatievluchten te blokkeren, maar dat werd door Rusland ontkend.

Rusland blijft wel nog altijd deel uitmaken van het verdrag. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, had eerder deze maand nog aan de deelnemende NAVO-landen gevraagd om de informatie die tijdens de observatievluchten wordt vergaard niet langer te delen met de VS.