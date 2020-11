Zuid-Italië getroffen door hevige regen

Het zuiden van Italië wordt dit weekend geteisterd door zware regen met overstromingen en schade tot gevolg. In Crotone, een stadje in Calabrië, is de schade het grootst. De brandweer moet er meerdere inwoners uit hun huizen bevrijden.

Meerdere steden en dorpen op Sicilië, Calabrië en Campanië zijn zaterdag en zondag getroffen door uitzonderlijk zware regenval. Op meerdere plaatsen staan straten blank. De brandweer kreeg het afgelopen weekend al zowat 200 noodoproepen te verwerken in het zuiden van Italië.

In Melissa, vlak bij Crotone, is een brug ingestort. Volgens het Italiaanse nieuwsagentschap Ansa vielen daarbij geen gewonden. In Napels is de historische Santa Chiara-kerk beschadigd.

Ook voor maandag worden nog stevige buien voorspeld.

Foto: EPA-EFE