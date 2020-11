Man (38) uit Bekegem wordt onwel in wagen: reanimatiepogingen kunnen niet meer baten

Ichtegem / Bekegem - Zaterdagavond werd een 38-jarige man uit Bekegem (Ichtegem) een tijdlang gereanimeerd door de hulpdiensten nadat hij onwel was geworden in de wagen. Het was de vrouw van de man, die de wagen bestuurde, die alarm sloeg. De man overleed ter plaatse.

De vrouw van de man belde in volle paniek aan bij een huis in de Watervallestraat, vlak bij het kruispunt met de Zeeweg in Bekegem. Haar man was onwel geworden en de dame was op zoek naar hulp.

Een buurtbewoner was al gestart met de reanimatie op de oprit van een woning. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en namen bij aankomst over. Ook de brandweer kwam ter plaatse om een tent over het lichaam te plaatsen, terwijl de politie de straat afsloot.

Ondanks lange reanimatiepogingen kon de man niet meer gered worden. Het gaat om een 38-jarige man uit de Dorpsstraat in Bekegem. De nabestaanden werden bijgestaan door slachtofferhulp van de politie.