Kortrijk -

Naar aanleiding van de Nationale Actiedag Stop Geweld op Vrouwen verzamelden zondagmiddag een 25-tal mensen aan het standbeeld Moeder Aarde in Kortrijk. Ze zongen er samen het Mexicaans strijdlied Cancion sin Miedo. “Er waren dit jaar al 21 vrouwenmoorden in België, de laatste vier in de voorbij tien dagen. Tijdens de corona crisis neemt intrafamiliaal geweld toe, ook bij ons”, klinkt het bij de initiatiefnemers.