Vincent Kompany na nederlaag: “Ik ben heel hard geweest voor mijn spelers en heb recht op de man gespeeld”

Vincent Kompany was na de tweede seizoensnederlaag tegen Beerschot zeer hard voor zijn eigen ploeg. “Ik heb gezegd dat ik de spelers publiekelijk nog wil en ga ondersteunen, maar vandaag was het niet goed genoeg. Er is een pak werk”, vertelde de coach van Anderlecht in een eerste reactie bij Eleven Sports.

LEES OOK.Beerschot klimt naar tweede plaats na zege tegen slap Anderlecht

“Ik ben heel hard geweest voor mijn spelers, recht op de man”, opende Kompany zijn korte analyse. “Ik heb gezegd dat ik ze publiekelijk nog wil en ga ondersteunen, maar vandaag was het niet goed genoeg. Zo simpel is het. Ik hoop dat ze met het mes op de tanden terugkomen voor de volgende wedstrijd, want er is een pak werk als je deze prestatie bekijkt.”

“Het was een wedstrijd met kansen aan beide kanten. We hadden gemakkelijk één of twee doelpunten meer kunnen maken, maar dat gold ook voor hen”, ging Kompany verder. “Beerschot maakte van elke halve actie een kans, dat is hun sterkte. Hun spelers geloven allemaal in het feit dat ze op het juiste moment op de juiste plaats zullen komen en het dan nog zullen afwerken. Wij hadden ook genoeg kansen, alleen ken ik het niveau van onze ploeg en weet ik wat ze kunnen bereiken. En vandaag was het niet het Anderlecht dat ik wil zien en dat zij voor ogen hebben. Het is een verdiende zege voor Beerschot, maar ik ben ervan overtuigd dat we deze wedstrijd opnieuw kunnen spelen en een totaal andere wedstrijd kunnen creëren.

LEES OOK.“Hoe raar het ook klinkt, Anderlecht heeft geen Coulibaly, Holzhauser of Tissoudali”