Zestiger komt om bij zware crash met motorfiets

Oudenburg / Jabbeke - Een 65-jarige man uit Jabbeke kwam zondagmiddag om het leven bij een ongeval langs de Brugsesteenweg op de grens tussen Roksem en Westkerke. De man reed met zijn motor tegen enkele hekken en de gevel van een woning. Hij overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde zondagmiddag om 15 uur langs de Brugsesteenweg, vlak op de grens tussen Roksem en Westkerke. Een 65-jarige motorfietser uit Jabbeke reed daar toen in de richting van Gistel. Om een onbekende reden verloor hij de controle over zijn motorfiets. Hij ging over de rijstrook voor tegenliggers, reed enkele werfhekken aan en knalde uiteindelijk tegen de zijgevel van een woning.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De rijbaan werd afgesloten voor het verkeer zodat de politie en brandweer hun werk konden doen. De pompiers kwamen met een tent ter plaatse om alles aan het zicht te onttrekken. Het ongeval had wel enkele kijklustigen getrokken. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk. De familie van het slachtoffer werd door de politie ingelicht.