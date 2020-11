Voetbalclub uit Wuhan die twee maanden vastzat in Spanje vermijdt nipt degradatie naar Chinese tweede klasse

Met de steun van zo’n 2.000 supporters op de tribune heeft Wuhan Zull zondag de degradatie naar de Chinese tweede klasse kunnen vermijden. Zo eindigde het seizoen voor het team afkomstig uit het oorspronkelijke epicentrum van de coronapandemie toch met een positieve noot.

Wuhan won de terugwedstrijd van de barrageduels om degradatie te vermijden met 1-0 van Zhejiang Energy Greentown. De heenwedstrijd eindigde op een gelijkspel (2-2).

Het winnende doelpunt werd gemaakt door kapitein Li Hang, zelf opgegroeid in Wuhan. “Ik ben zeer gelukkig dat we tot op de limiet zijn gegaan. We hebben het overleefd”, reageerde hij na afloop.

Het werd zo een mooi einde van het seizoen voor Wuhan Zall, nadat het team in januari lange tijd geblokkeerd zat in Spanje tijdens een voorbereidingsstage. Het coronavirus was op dat moment in thuisstad Wuhan, een metropool met 11 miljoen inwoners, net uitgebroken.

In maart kon het team uiteindelijk terugkeren naar China, waarna de spelers in quarantaine moesten in het zuiden van het land. Na 104 dagen in ballingschap waren de voetballers opnieuw thuis.

Het kampioenschap begon in juli met vijf maanden vertraging en in eerste instantie achter gesloten deuren. In september kon er weer - weliswaar beperkt - publiek aanwezig zijn.