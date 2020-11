Stacaravan ontploft: “Afschuwelijk om te zien hoeveel pijn Chantal had”

Turnhout / Mol -

Op camping de Baalse Hei in Turnhout is Chantal S., een 42-jarige vrouw uit Mol, levensgevaarlijk gewond geraakt nadat haar caravan zondagochtend was ontploft. Hoogstwaarschijnlijk ging het om een gasexplosie. Buren Staf en Lydia waren er als eersten bij en konden de hulpdiensten verwittigen. “Je voelt je machteloos.”