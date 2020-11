Hoofdeconoom Ivan Van de Cloot: “Pomp geen zuurverdiend belastinggeld in bedrijven zonder toekomst”

Dat de overheid massaal bedrijven ondersteunt en werknemers op tijdelijke werkloosheid zet, was misschien goed in de eerste fase van de coronacrisis. Maar nu wordt het tijd om selectief te zijn, vindt Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van denktank Itinera. “Geld pompen in zombiebedrijven, dat is als water naar de zee dragen.”