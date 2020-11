Jogger die hondje Dribbel doodstak, dient klacht in na doodsbedreigingen op sociale media

Lokeren / Waasmunster - De 43-jarige jogger die bekende dat hij vorige zaterdag hondje Dribbel doodstak in het Oost-Vlaamse Waasmunster en vrijgelaten werd onder voorwaarden, heeft klacht ingediend voor doodsbedreigingen op sociale media. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

De feiten vonden vorige week zaterdag plaats in Waasmunster. Twee wandelaars waren op pad met hondje Dribbel, toen ze de jogger kruisten. Het hondje, een jack russell, liep even mee met de jogger. De man haalde echter een scherp voorwerp boven, stak het dier neer en liep daarna verder. De hond overleed ter plaatse.

De lokale politiezone Hamme/Waasmunster verspreidde donderdag via Facebook camerabeelden van de mogelijke verdachte. De jogger werd gefilmd in de omgeving door een bewakingscamera aan een huis in de Neerstraat. De verdachte werd geïdentificeerd, opgepakt en verhoord. Het gaat om een 43-jarige man uit Lokeren. De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voor feiten van dierenmishandeling en voor een inbreuk op de wapenwetgeving, maar werd vrijgelaten onder voorwaarden.

#samenvoordribbel

In geen tijd deden de volledige naam, het Facebook-profiel en zelfs het GSM-nummer van A.V. de ronde op sociale media. Onder meer in enkele ‘Ge zijt van als’-groepen op Facebook werden zijn foto’s, volledige naam en andere gegevens gedeeld. Veelal gingen die posts gepaard met de hashtag #samenvoordribbel, heel wat verwensingen en ook doodsbedreigingen.

De jogger kreeg doodsbedreigingen en ook op de Facebookpagina van het Instituur voor Natuur en Bosonderzoek - zijn werkgever - werd om zijn ontslag gevraagd. “Kan de bij u werkzame psychopaat en moordenaar zijn baan houden? Hij wordt toch tenminste op straat gesodemietert mag ik hopen. Liefst van de vierde verdieping, hoofd eerst”, schreef een gebruiker op die pagina, waar honderden negatieve berichten achtergelaten werden.

De verdachte heeft intussen klacht ingediend. Het onderzoek loopt, zegt het parket, dat geen verdere details geeft.