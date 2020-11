Goed nieuws voor Club Brugge: geen nieuwe coronagevallen voor CL-match tegen Dortmund, enkel Sobol test opnieuw positief

Club Brugge kan komende dinsdag wellicht met een vrijwel voltallige selectie aantreden op bezoek bij Borussia Dortmund in de Champions League. Een nieuwe testronde toonde geen nieuwe coronagevallen aan. De enige positieve test was afkomstig van Eduard Sobol, die het virus had opgelopen bij de Oekraïense nationale ploeg.

Sobol testte al tweemaal positief op corona, waarvan afgelopen maandag de eerste keer was. Hij is niet de enige Oekraïense speler in België die daardoor aan de kant staat: KV Kortrijk-middenvelder Yevgen Makarenko liep het virus ook op bij de nationale ploeg en eerder op zondag werd bekendgemaakt dat ook AA Gent-spits Roman Yaremchuk besmet is geraakt.