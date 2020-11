Grootscheeps onderzoek naar misbruik bij Gevangeniswezen: “Dienstauto’s en tankkaarten gebruikt voor privédoeleinden”

Het Centrum Integriteit van de federale Ombudsman is een groot onderzoek gestart naar misbruiken bij personeel van het Gevangeniswezen. Dienstauto’s en de bijbehorende tankkaarten zouden gebruikt zijn voor privédoeleinden. Het misbruik zou al vele jaren aan de gang zijn.

Het Centrum Integriteit klopte eerder dit jaar aan bij de “grote garage van het Gevangeniswezen”, die zich in lokalen naast de gevangenis van Vorst bevindt, om de feiten te onderzoeken. Verschillende mensen werden daarbij ook verhoord.

Naast de gekende celwagens, zijn in de garage ook een tiental gewone gezinsvoertuigen, onder meer Peugeots en Volkswagens, terug te vinden. Die voertuigen mogen enkel tijdens de diensturen gebruikt worden door het personeel en bij hoge uitzondering ook na de diensturen. Maar met die laatste regel liep het vele jaren geleden fout. De 27 personeelsleden van de garage, die allen een treinabonnement en een fietsvergoeding hebben, begonnen de auto’s meer en meer te gebruiken voor woon- en werkverkeer. Ook in het weekend reden ze ermee rond en gebruikten ze de auto’s als gezinswagen.

Ook voor familieleden

Bij de dienstauto’s horen ook tankkaarten en ook die zouden door de personeelsleden in gebruik genomen zijn om de benzine voor hun privéritjes te betalen. Er zijn feiten gekend dat met dezelfde tankkaart zowel ’s ochtends als ’s avonds een tank gevuld werd. Vermoed wordt dus dat de tankkaarten ook dienden om andere voertuigen, van familieleden of kennissen, te vullen met benzine of diesel.

Voor zover bekend maakte het grootste deel van de werknemers van de garage, onder hen ook vakbondsmensen, gebruik van het illegale voordeel. Gino Hoppe van het ACOD zegt dat hij indertijd op de hoogte is gebracht over de gang van zaken. “Ik heb de gegevens die me toegespeeld zijn overgemaakt aan de directie van het Gevangeniswezen. Ik denk dat het onderzoek nog loopt.”

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, erkent dat er een onderzoek is. “Maar wij kunnen op dit moment niets kwijt over de gang van zaken. Het onderzoek is nog lopende en wij willen de enquêteurs niet hinderen door verklaringen af te leggen in de pers. Daarvoor is dit onderzoek te belangrijk.” Ook over eventuele straffen voor de overtreders valt nog niks te zeggen. “Net omdat het onderzoek nog loopt, kunnen we daar op dit ogenblik niet op anticiperen.” Het Centrum Integriteit wou zondag evenmin commentaar kwijt.