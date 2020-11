Veel mensen snakken naar versoepelingen, zeker met de kerstperiode in het vooruitzicht. Maar de coronacijfers dalen niet meer zo sterk als vorige week. Viroloog Steven Van Gucht tempert dan ook de verwachtingen. “We hebben nog een hele weg te gaan.”

Veel mensen dromen nu al van versoepelingen. Is dat realistisch?

“De verstandigste strategie is om de cijfers zo laag mogelijk te krijgen, en dan een plateau te creëren. Als we nu al lossen, zitten we ...