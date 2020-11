Onze reporter verloor zijn ouders in vijf dagen tijd aan corona: “We zijn triest, maar ook ergens blij. Moeder was maar vijf dagen weduwe”

Tijdens de eerste lockdown in maart beschreef ik in de krant nog hoe het voelde om mijn ouders niet te mogen bezoeken in het woon-zorgcentrum Vincenthove in Roeselare. Ik was toen vooral bang dat ze me niet meer zouden herkennen. Dat viel achteraf goed mee. Bij het weerzien in mei vierden we dat iedereen de eerste golf had overleefd. Maar nu zijn mijn ouders allebei aan corona overleden, in vijf dagen tijd. Ik hoop dat dit verhaal troost biedt aan families die momenteel hetzelfde meemaken.