Damon (26) heeft autisme en gaat via televisie op zoek naar de liefde: “Ik heb op voorhand geoefend voor die eerste date. Maar niet op versiertrucs”

Damon zoekt een lief. Hij is 26, heeft werk, vrienden, hobby’s. Maar hij heeft ook autisme, wat de zoektocht enigszins bemoeilijkt. “Op school kwam ik amper meisjes tegen. Er zijn meer jongens met autisme dan meisjes”, zegt hij. In het nieuwe VTM-programma Cupido ofzo zetten Karen Damen en Ruth Beeckmans hem op weg naar een leven vol liefde en romantiek. “Ik was er klaar voor. En toch. Die allereerste date gaf me stress.”