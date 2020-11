Het plan B van Trump: zijn advocaten en partijgenoten haken af, maar zelf geeft hij niet op

De rechtbank in Pennsylvania maakte afgelopen weekend korte metten met een claim van het Donald Trump-kamp, dat de verkiezingen in de staat oneerlijk zouden zijn verlopen. De strijd van de president tegen de verkiezingsuitslag wordt steeds krampachtiger, maar opgeven is er niet bij. Hij eist nu zelfs een tweede hertelling in Georgia. Maar achter de schermen werkt hij aan een plan B.