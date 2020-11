Vier cruciale lessen voor Antwerp in aanloop naar duel tegen LASK Linz

Antwerp was in Oostende (alweer) de dominante ploeg, maar kon voor de derde match op rij niet winnen. Een geslaagde generale repetitie voor de Europese terugmatch tegen LASK was het dus niet. Vandaar: vier lessen voor dat cruciale duel in Linz.

Verzorg de acties rond de box

Tegen Oostende had Antwerp 68 procent balbezit. Tegen Standard 63 procent. Tegen Anderlecht zelfs 70 procent. Toch scoorde het in die drie duels maar twee keer en pakte het maar twee punten. Onder Ivan Leko is de Great Old veel dominanter geworden. De looplijnen zijn ook duidelijk en zorgen voor verzorgd aanvalsspel via de flanken. Alleen rond de box loopt het nog te vaak spaak. “Op het juiste moment een een-tegen-eenduel of een schot vanuit de tweede lijn. Goeie voorzetten. De laatste pass. Daar ontbrak het ons aan”, zei Leko zaterdagavond. “We waren wel gevaarlijk, maar in het laatste derde van het veld stokte het.” Tot Miyoshi vlak na de 1-0 bij zijn eerste actie Refaelov bediende en die zijn zevende van het seizoen maakte. De Japanner solliciteerde zo nog snel naar een basisplek tegen LASK.

Meer killer zijn in de box

“Met onze manier van spelen moeten we drie à vier keer per match kunnen scoren”, aldus Leko. Maar met 27 goals in zestien duels is Antwerp dus nog geen doelpuntenmachine. Mbokani is normaal een doelpuntenmachine op zich, maar de Gouden Stier van vorig seizoen speelde in Oostende opnieuw een matige match. Hij kreeg weinig bruikbare ballen, maar met de ballen die hij wel kreeg, deed hij niets. Hij werd in het slot ook gewisseld – uiterst zeldzaam. “Een spits moet scoren. Een spits moet gevaarlijk zijn. En dat was Mbo vandaag niet, dus haalde ik hem eraf. Wat niet wil zeggen dat hij volgende keer geen drie goals maakt.” Hij heeft in ieder geval nog iets goed te maken, na zijn late misser in de heenmatch tegen LASK. En welke spits moet het anders doen? Mbenza is niet speelgerechtigd en Nsimba is nog out.

Mbokani speelde in Oostende opnieuw een matige match Foto: BELGA

Neem niet te veel risico achterin

Leko gaf mee dat ook Gelin donderdag nog niet beschikbaar is. Zonde voor Antwerp, want hij bracht centraal achterin toch rust en voetballend vermogen bij. In Oostende nam Batubinsika opnieuw zijn plaats in, die bij de tegengoal het kopduel verloor – kan gebeuren –, maar die vooral in de opbouw niet geweldig is en af en toe overbodig balverlies lijdt. Ook bij Seck is het soms kantje boord, al maakt de Senegalees zijn eigen fouten meestal nog goed met zijn imposante lijf. Gelukkig voor hen hebben ze achter zich een doelman staan die vlotjes meevoetbalt en bij wie ze de bal kwijt kunnen. Maar tegen die uitgekookte Oostenrijkers rekenen ze best niet te veel op Butez en leggen ze best ook niet te veel risico in hun spel, want op dat niveau kan dat genadeloos worden afgestraft.

Grijp in voor het te laat is

Wingbacks Buta en Juklerod waren in Oostende ongelukkig in hun acties, ze raakten amper hun man voorbij. Daarom hadden we sneller wissels verwacht. “We domineerden, dus waarom iets veranderen wat er goed uitzag?”, zei Leko. Maar die dominantie was volgens ons vooral te danken aan het middenveld. Op de flank vonden we dat de frisse krachten er eerder mochten opkomen, op zoek naar de zege. Ampomah kreeg uiteindelijk twintig minuten, Miyoshi amper tien. Als tegen LASK iemand een mindere avond kent, kan Leko misschien sneller gebruikmaken van zijn sterke bank. Hij is zeker iemand die durft te wisselen – herinner u de allesbepalende inbreng van Refaelov aan de rust in Kortrijk. Maar misschien is hij wat terughoudend omdat sommige spelers op die bank – Ampomah, Benavente, Lukaku – nog geen honderd procent zijn?