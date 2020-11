Verhuurder furieus nadat politie 70 mensen betrapt op feest in Airbnb: “Ze hadden maar voor zes geboekt”

Bij een grote politieoperatie in de hele provincie Luxemburg heeft de politie zaterdag een feest met een zeventigtal mensen stilgelegd. Er is sprake van om en bij de 70 aanwezigen, maar enkelen zijn erin geslaagd te vluchten. In totaal heeft de politie 43 personen kunnen identificeren en beboeten.

Van zaterdag 16 uur tot middernacht organiseerde de federale politie een omvangrijke geïntegreerde politieoperatie in de hele provincie Luxemburg. De grote actie was zowel gericht op klassieke misdrijven (diefstal, verkeersveiligheid, verdovende middelen), als op de naleving van de coronamaatregelen.

In de gemeente Offange stootte de politie op een groot feest in een vakantiewoning. Volgens de eigenaar had een groepje van zes personen het huis via Airbnb geboekt. Maar toen de politie ter plaatse kwam, waren er zo’n zeventig mensen. Enkelen van hen konden ontsnappen, zodat slechts 42 aanwezigen geïdentificeerd en beboet werden. De organisator van het feest, een twintiger uit Dilbeek volgens de Franstalige krant La Dernière Heure, kreeg een boete van 750 euro.

De eigenaar van het vakantiehuis reageert furieus. Hij had het huis verhuurd aan een groep van zes personen via Airbnb. “Ik woon verderop in het dorp, dus ik heb niet kunnen vaststellen dat ze met meer dan gepland waren.” Het was de politie die hem op de hoogte gebracht had. “Ze hebben me gezegd dat ze de feestvierders bevolen hebben om het pand de dag nadien te verlaten voor 9 uur. Toen ik ter plekke kwam, waren er nog mensen aanwezig. Of ze waren dronken, of ze lagen te slapen.” Nog volgens de man is er grote schade aan het vakantiehuis. “Ze hebben een badkamermeubel uit elkaar gehaald. Mijn eigendom is verwoest.”