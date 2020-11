Druk op Nicky Hayen (Waasland-Beveren) neemt toe na tien matchen zonder zege en 5 op 33

Bij Waasland-Beveren is het alarmfase rood. Na een nieuwe nederlaag tegen een efficiënt Cercle Brugge blijft de Oost-Vlaamse club achter met een dramatische 5 op 33. “Dat is heel slecht”, vindt ook trainer Nicky Hayen, die voorlopig nog het vertrouwen van het ­bestuur ­geniet. Morgen krijgt Waasland-Beveren al een nieuwe kans, want dan komt ­Oostende op bezoek.