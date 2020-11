Jogger die hondje Dribbel doodstak verdedigt zich, baasje reageert: “Onwaar en totaal misplaatst”

De 43-jarige man die dit weekend opgepakt werd omdat hij het hondje Dribbel met twee messteken had omgebracht, heeft via zijn advocate gereageerd. De man, een ambtenaar bij Natuur en Bos en zelfverklaard natuurvriend, werd na verhoor vrijgelaten. Hij krijgt bedreigingen én politiebescherming.

Hondje Dribbel, een Jack Russel Terriër van drie jaar oud, werd op zaterdag 14 november in de Donkerputstraat in Waasmunster met twee messteken in het hart doodgestoken door een jogger die daarna doorliep ...