Op zoek naar “creatieve oplossingen” om pakjes Bpost toch thuis te kunnen leveren

Om alle pakjes toch thuis te kunnen leveren, vraagt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) Bpost om extra maatregelen te nemen. De Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vraagt zich af of de tijdelijk werkloze ambtenaren geen oplossing kunnen bieden voor het overbevraagde postbedrijf.

“Ik heb er maar twee.” Onder die titel delen postbodes op sociale media een foto van hun handen. Een initiatief van de Hasseltse postbode Steve Meert, die genoeg heeft van de kritiek die sinds afgelopen vrijdag over Bpost waait. Toen liet het bedrijf weten dat het de overvloed aan pakjes niet aankon en daarom vijf procent van de leveringen naar een afhaalpunt zou sturen, in plaats van ze bij de mensen thuis te brengen. “Niet ernstig”, noemde handelsfederatie Comeos deze oplossing, en van alle kanten stak kritiek op.

Niet alleen de postbodes zelf reageerden, ook minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) heeft Bpost zaterdag bij zich geroepen. Ze heeft gevraagd om de komende dagen extra maatregelen te nemen zodat alle pakjes toch thuis geleverd zouden worden. De minister benadrukte daarbij wel de uitzonderlijke omstandigheden bij Bpost. “Normaal gezien leveren ze 270.000 pakjes, nu zitten ze al bijna aan 600.000 pakjes”, aldus De Sutter. “Ze hebben al 2.000 mensen extra aangeworven. Mensen van Bpost werken zich krom om dit gebolwerkt te krijgen.”

Ambtenaren inzetten

De minister geeft de top van Bpost nu enkele dagen om alternatieven te bedenken. In welke richting die gaan, wil het bedrijf voorlopig niet kwijt.

Vanuit Brugge heeft burgemeester Dirk De fauw (CD&V) een open brief geschreven met een voorstel. Hij heeft zelf zijn tijdelijk werkloze stadsambtenaren uit de musea en culturele instellingen ingezet in de zorgsector. “Zou dat geen inspiratiebron kunnen zijn voor onze hogere overheden?”, schrijft hij in zijn brief. “Ook onze Vlaamse en federale culturele instellingen zijn door corona gesloten. Ook in die instellingen zijn meer dan gemotiveerde en geëngageerde medewerkers aan de slag. Ook zij zouden een grote meerwaarde kunnen betekenen in het zwaarbelaste Bpost. Ook zij zouden zo kunnen bijdragen aan een echt draagvlak om online lokaal te kopen en zo onze lokale bedrijven, kmo’s en leveranciers steunen.”

De Sutter wil nog niet reageren op dat voorstel, enkel dat het past in de ruimere regeringsplannen om tijdelijk werkloze ambtenaren in essentiële sectoren in te zetten. Bij Bpost is te horen dat het grootste probleem niet het personeelstekort is, maar wel de hele logistieke keten. In de loop van de komende dagen belooft het bedrijf met “andere, creatieve oplossingen” te komen.