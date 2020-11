Het verdoken drama in de rusthuizen: “Dat dit zich voordoet in een van de rijkste regio’s ter wereld, is hallucinant”

Er voltrekt zich een verdoken drama in de woon-zorgcentra. Tijdens de eerste golf was het tekort aan beschermingsmateriaal de boosdoener, nu leidt het grote personeelstekort tot schrijnende situaties. In Gent kregen sommige ziekenhuizen zelfs de dwingende vraag om bewoners op te nemen. Niet omdat ze besmet waren, maar omdat de basiszorg nauwelijks nog kon worden gegarandeerd.