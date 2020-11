Purple Pain: waarom niemand ervan opkijkt dat Anderlecht verliest tegen Beerschot

Het is de normaalste zaak van de wereld geworden. Beerschot is een – weliswaar sterke – promovendus, maar won verdiend van een hulpeloos Anderlecht. Wat was het plan van RSCA? Zit er niet meer in dit team? Paars-wit gaf nooit de indruk dat het punten kon pakken en zakt weer weg naar de zevende plaats. Publiekelijk bleef Vincent Kompany sereen, maar in de kleedkamer was hij naar eigen zeggen woest. “Ik ben eens heel hard geweest. Recht op de man af.”

Jürgen Geril