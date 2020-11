Club Brugge mag al beginnen te beven: terwijl Erling Haaland met de ogen dicht scoort, heeft Philippe Clement weer spitsenprobleem

Het contrast kan moeilijk groter zijn. Terwijl Erling Braut Haaland (20) vier doelpunten binnenjaste voor Dortmund in Berlijn, moest Club-trainer Philippe Clement zaterdag alweer tobben over wie hij in de spits zou zetten tegen KV Kortrijk. Morgen rijst hetzelfde probleem in de Champions League tegen… Dortmund.