José Mourinho vreest zware blessure voor Toby Alderweireld (en legt schuld deels bij Rode Duivels)

Slecht nieuws voor Toby Alderweireld (31). De verdediger van Tottenham moest in de slotfase van de met 2-0 gewonnen topper tegen Manchester City gewisseld worden met een hamstringblessure. Trainer José Mourinho vreest een zware blessure.

“Alderweireld zou lang buiten strijd kunnen zijn”, zei The Special One na de match bij Sky Sports. “Ik vind dit jammer voor hem. Hij speelde een geweldige match, maar loopt dan tegen een blessure aan die hij oploopt uit vermoeidheid. Alderweireld speelde eerder deze week nog in de Nations League twee matchen die zijn land moest winnen om bij de Final Four te raken.”

Een scan moet uitwijzen hoe ernstig de blessure is. Alderweireld was bij de start van het seizoen niet altijd een certitude bij Tottenham, maar sinds midden oktober was hij elke match in de basis gestart. “Hij was zo goed bezig dat we besloten hadden hem geen rust te geven”, aldus Mourinho.