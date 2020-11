Steun om zware industrie hier te houden, verviervoudigt: “Is Vlaamse regering noorden kwijt?”

De steun die de Vlaamse regering geeft aan energie-intensieve bedrijven om te vermijden dat ze delokaliseren verviervoudigt in twee jaar tijd van 34 miljoen euro naar 140,2 miljoen euro. Dat zegt oppositiepartij Groen op basis van de begrotingstabellen. “Is de Vlaamse regering het noorden kwijt? Het motto moet toch zijn vergroenen, niet afkopen”, zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Grote bedrijven met een hoge stroomfactuur kunnen in Vlaanderen rekenen op steun om ervoor te zorgen dat ze niet naar het buitenland trekken, waar de klimaat- en energienormen en de stroomprijzen lager liggen. Carbon leakage of koolstoflekkage heet dat fenomeen.

Volgens oppositiepartij Groen blijkt uit de begrotingsdocumenten dat de Vlaamse carbon leakage-steun jaar na jaar stijgt, van 34 miljoen euro in 2019 naar 92 miljoen euro in 2020 en zelfs 140,2 miljoen euro in 2021. Een verviervoudiging in twee jaar tijd. “In plaats van zelf werk te maken van groen industriebeleid, steunt de Vlaamse regering met steeds meer belastinggeld de zware industrie in de hoop dat ze hier blijft”, stelt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

“Geen hard bewijs”

Rzoska vraagt zich af waarom dat bedrag exponentieel stijgt. “Niemand kan vandaag duidelijk zeggen waarom de zware industrie steeds meer belastinggeld krijgt. Er is geen hard bewijs voor het argument dat bedrijven anders zouden verhuizen naar plekken waar hun uitstoot minder of niet belast wordt”, klinkt het.

Volgens Rzoska blijkt uit de begrotingstabellen ook dat minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) “niet weet wat ze moet doen met 73,6 miljoen euro uit haar Klimaatfonds”. “Net wanneer blijkt dat Vlaanderen te weinig hernieuwbare energie produceert, zou je toch denken dat het alle hens aan dek is?”, besluit Rzoska.