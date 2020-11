Overwegend droog met soms brede opklaringen

Er valt maandagochtend over het zuidelijk deel van het land nog lichte regen of motregen bij tussenpozen. Overal is er kans op nevel of enkele mistbanken. Dat zegt het KMI.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Overdag blijft het overwegend droog, met over de noordelijke landshelft een afwisseling van soms bredere opklaringen en wolkenvelden. Over het zuiden blijft het bewolkter. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden over het westen.

Dinsdag blijft het droog. Aanvankelijk verwachten we in vele streken lage wolkenvelden en in de Ardennen mogelijk enkele mistbanken. In de loop van de dag verschijnen er meer opklaringen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 10 of 11 graden in het westen en het centrum. De wind waait overwegend matig uit zuid, krimpend naar zuidoost. In Belgisch Lotharingen is de wind meestal zwak.

Woensdag wordt het opnieuw droog en is het eerst vrij zonnig met hoge sluierbewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking in het noordwesten en het centrum toe. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden in het centrum. Er waait een overwegend matige wind uit zuid of zuidzuidwest, in Belgisch Lotharingen blijft de wind meestal zwak.

Donderdag vergroot vanaf het noordwesten de kans op lichte regen bij tussenpozen. Over het zuidoosten blijft het mogelijk nog lange tijd droog met opklaringen. We halen maxima van 6 tot 11 graden. Geleidelijk ruimt de wind naar noordelijke richtingen.

