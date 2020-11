Leider van protesten in Hongkong pleit schuldig tijdens proces

De prominente Hongkongse dissident Joshua Wong heeft schuldig gepleit voor het organiseren van een ongeoorloofd protest. Dat maakte een woordvoerder van hem maandag bekend tijdens de lopende rechtszitting. Kort voordat het proces begon, had Wong al aangekondigd dit van plan te zijn. Net als twee andere vooraanstaande activisten die samen met hem terechtstaan vanwege hun betrokkenheid bij de protesten van vorig jaar in Hongkong.

In de Chinese stad Hongkong waren er vorig jaar maandenlange, vaak gewelddadige protesten waarbij miljoenen inwoners de straat op gingen. Peking en de lokale autoriteiten wezen de eisen van de demonstranten voor vrije verkiezingen af en traden hard op tegen aanhangers van democratie. Wong (24) wordt samen met twee andere bekende dissidenten, Ivan Lam en Agnes Chow, vervolgd vanwege een protest dat plaatsvond buiten het hoofdkantoor van de stadspolitie.

“Wij hebben alle drie besloten schuldig te pleiten aan alle beschuldigingen”, zei Wong eerder tegen verslaggevers. “Het zal niet verbazingwekkend zijn als ik vandaag onmiddellijk wordt vastgezet. We zullen blijven vechten voor vrijheid. Dit is niet het moment voor ons om naar Peking te vliegen en ons over te geven”, voegde hij eraan toe.