Vrouw om het leven gekomen bij woningbrand in Oudsbergen

Oudsbergen -

Bij een woningbrand in Wijshagen (Oudsbergen) is in de nacht van zondag op maandag een vrouw om het leven gekomen. Dat heeft burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) van Oudsbergen maandagochtend bevestigd. De brand in het huis werd kort voor 1 uur opgemerkt. Bij aankomst van het brandweerkorps van Bree sloegen de vlammen al door het dak.