De perfecte voorzet? Adnan Januzaj komt heel dicht in de buurt

Adnan Januzaj vergeten? Bondscoach Roberto Martinez selecteerde hem recent alvast niet meer voor de Rode Duivels maar of hij nog lang om Januzaj heen kan, is nog maar de vraag.

Januzaj kwam afgelopen weekend in actie met Real Sociedad, de fiere leider in de Spaanse eerste klasse. Op het veld van Cadiz stond het na een goed uur nog steeds nul-nul. Tot Januzaj zich met de zaken bemoeide. Hij kreeg de bal op rechts, veinsde een dribbel om dan vanuit stilstand de perfecte voorzet op het hoofd van ploegmaat Isak te schilderen. Die hoefde gewoon ja te knikken om de enige en dus ook beslissende treffer van de avond tegen de netten te knikken. Real Sociedad blijft uiteraard leider in La Liga met drie punten voorsprong op Atletico Madrid dat wel twee wedstrijden minder heeft gespeeld.