Van de geur van rozemarijn en hete teer tot het reukwater van Napoleon: wetenschappers zijn op zoek naar de stank van het verleden

De geur van rozemarijn en hete teer, in de strijd tegen de pest in het Londen van de 17de eeuw. De stank van de bruinkool die daarna in heel Europa opgestookt werd. Of het reukwater van Napoleon. De geuren van het verleden zijn lang vervlogen, maar een internationaal team wetenschappers wil ze nu reconstrueren. Met Odeuropa gaan ze na hoe het continent vroeger rook. “Geur is ons meest fragiele erfgoed, maar het zegt veel over onze identiteit.”