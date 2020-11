Oxford-vaccin “slechts” 70 procent effectief (maar wel goedkoper en makkelijker te bewaren)

Het AZD1222-vaccin dat ontwikkeld wordt door de universiteit van Oxford en de Brits-Zweedse farmareus AstraZeneca is 70 procent effectief tegen Covid-19, blijkt uit een grootschalige studie.

70 procent is een teleurstellend cijfer, zeker nadat de vaccins van de Amerikaanse farmareus Pfizer en het Duitse BioNTech, en dat van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna elk ongeveer 95 procent effectief bleken. Het Oxford-prikje is dan weer aanzienlijk goedkoper en makkelijker te bewaren, en dus eenvoudiger om in de verste uithoeken van de wereld te gebruiken. Het zou volgens experts dan ook – ondanks de mindere effectiviteit – een grote rol kunnen spelen in de bestrijding van het coronavirus.

De Europese Unie kocht al 300 miljoen dosissen van het Oxford-vaccin, ook België tekende al in op die aankoop. Verdeling van het vaccin kan echter pas gebeuren nadat het Europese Geneesmiddelenbureau het heeft veilig verklaard en goedgekeurd.

Halve dosis

Voor het onderzoek kregen 20.000 vrijwilligers het vaccin: de helft in het Verenigd Koninkrijk, de andere helft in Brazilië. Niemand die het vaccin kreeg, werd zwaar ziek of moest in het ziekenhuis opgenomen worden. Van de proefpersonen die twee doses van het vaccin kregen, ontwikkelden 30 mensen Covid-19. Bij de placebogroep die geen dosis kreeg, waren er 101 positieve gevallen. Dat komt volgens de onderzoekers neer op een effectiviteit van 70 procent.

Opvallend genoeg steeg dat cijfer tot 90 procent bij een groep vrijwilligers die eerst een halve dosis kregen, en pas later een volledige dosis. De onderzoekers kunnen dat verschil voorlopig niet te verklaren.