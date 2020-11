Voormalig KRC Genk-verdediger Ngongca Anele komt om het leven in verkeersongeval

Zuid-Afrikaanse media melden het overlijden van Ngcongca Anele (33), de voormalige verdediger en kapitein van KRC Genk. Hij kwam om het leven in een verkeersongeval.

Anele speelde van 2007 tot 2016 voor KRC Genk. Hij kwam in totaal in 279 wedstrijden aan de aftrap waarin hij acht keer scoorde voor de Genkenaren. De verdediger genoot veel aanzien bij de Limburgse club met wie hij in 2011 de nationale titel behaalde. Na zijn passage bij Genk speelde hij nog één seizoen voor het Franse Troyes waarna hij terugkeerde naar zijn thuisland Zuid-Afrika. Anele was aan de slag bij Mamelodi Sundowns waar hij zijn contract zou verlengen.

We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca. Hij overleed in een auto-ongeluk. In totaal speelde Anele maar liefst 279 wedstrijden voor KRC Genk. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler. ??



RIP Anele ??#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/zLAPidYicn — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 23, 2020

Anele verzamelde ook meer dan vijftig caps voor het nationale elftal van Zuid-Afrika, de Bafana Bafana. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwazulu-Natal.