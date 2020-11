Zelfs voormalig bondgenoot Chris Christie uit nu kritiek op president Trump: “Dit is een nationale schande”

De Amerikaanse president Donald Trump krijgt steeds meer tegengas uit Republikeinse kringen om zijn verkiezingsnederlaag te erkennen, en mee te werken met de transitie naar een presidentschap van Joe Biden. Zelfs Chris Christie, een voormalige bondgenoot van Trump, vindt het welletjes met de spelletjes, en bestempelt de talloze rechtszaken om stemmen ongeldig te laten verklaren als “een nationale schande”.

Binnen de Republikeinse partij groeit momenteel de vrees dat de weigering om de transitie op te starten, zou kunnen leiden tot hinder voor belangrijke overheidsprogramma’s, zoals de aanpak van het coronavirus. Verschillende prominente Republikeinen, zoals zelfs de notoire Trump-bondgenoten Lisa Murkowski en Kevin Cramer, nemen dan ook een ambigu standpunt in: ze vinden niet dat Trump moet stoppen met zijn juridische pogingen om de verkiezingsuitslag aan te vechten, maar roepen de president wel op om in tussentijd mee te werken met de transitie, voor het geval die rechtszaken tot niets zouden leiden.

Daar lijkt het intussen wel op uit te draaien: dit weekend werden nog twee rechtszaken door de Trump-campagne in Arizona en Pennsylvania door de rechter uit de rechtszaal gelachen. Bovendien kraamden Rudy Giulani en Sidney Powell, de twee belangrijkste advocaten van Trump, de afgelopen dagen ronduit bizarre complottheorieën rond op fel besproken persconferenties. Wat Chris Christie, voormalig gouverneur van de staat New Jersey en een voormalig medestander van de president, op Fox News de uitspraak ontlokte dat de aanslepende rechtsgang “een nationale schande” was.

Trump zelf wil van geen opgeven weten: Republikeinen die eisen dat hij of zijn campagne bewijzen leveren voor de aanhoudende aantijgingen van grootschalige fraude, worden op Twitter uitgescholden. In het geval van de gouverneur van Ohio, Mike DeWine, roept Trump zijn medestanders zelfs op om tegen de Republikein op te komen bij de voorverkiezingen.