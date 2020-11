Het nieuwste coronavaccin is ‘slechts’ 70 procent effectief: hoe komt dat en waarom zou België het dan willen?

Het AZD1222-vaccin dat door de universiteit van Oxford en de Brits-Zweedse farmareus AstraZeneca is ontwikkeld, is voor ruim 70 procent doeltreffend. Dat betekent dat het minder effectief is dan de vaccins van Pfizer en Moderna. Hoe komt dat? Willen we het dan wel? En zijn Belgen die het ene vaccin krijgen beter beschermd dan Belgen met het andere?