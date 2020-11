Viroloog Van Gucht waarschuwt: “Wacht niet tot je koorts hebt om alarm te slaan bij huisarts”

Steven Van Gucht heeft in een persconferentie van het nationaal crisiscentrum gezegd dat patiënten te lang wachten om de huisarts te verwittigen. “Minder dan de helft van de mensen met covid ontwikkelt koorts”, klinkt het. “Het kàn een symptoom zijn, maar is vaak niet aanwezig. Blijf vooral thuis als je typische of vage klachten hebt van een verkoudheid of griep en contacteer je huisarts voor advies. Maar wacht niet tot je koorts hebt.”