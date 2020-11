Proces rond Mawda (2) van start: “We gaan met een gevoel van wantrouwen naar de zitting”

Het proces-Mawda is maandag van start gegaan in Bergen. Het Iraaks-Koerdische meisje van twee kwam tweeënhalf jaar geleden om het leven tijdens een politieachtervolging op de snelweg E42. Wisten de agenten dat de bestelbus vol zat met migranten die probeerden het Verenigd Koninkrijk te bereiken? Wie staat terecht? En wat hebben internationale muzikanten als Roger Waters en Peter Gabriel met deze zaak te maken?

Drie personen zijn in het proces-Mawda in verdenking gesteld en zitten in het beklaagdenbankje in de correctionele rechtbank van Bergen. De eerste: de politieagent die vermoedelijk het dodelijke schot ...