Gratisbeleid van Argenta brokkelt af

De bank Argenta profileerde zich in het verleden resoluut als een “gratis” bank, maar in de toekomst zullen een aantal diensten nu toch betalend worden. Dat raakte deze zomer al bekend, de details van het nieuwe beleid - dat ingaat vanaf februari volgend jaar - zijn maandag bekendgemaakt. Argenta beweert wel dat ze de meest uitgebreide gratis dienstverlening in de markt blijft aanbieden, en de beste prijs voor betalende bankdiensten.

Vanaf februari zullen alle particuliere klanten van Argenta moeten kiezen voor één van drie formules (Green, Silver, Gold), waarvan enkel de eerste nog een gratis basispakket (mobiel en internetbankieren, debetkaart en één kredietkaart ...) omvat. Maar ook deze gratis dienstverlening is niet meer dezelfde als in het verleden: zo zal voortaan 1,5 euro per overschrijving of per cashopname aan het loket betaald moeten worden. Stortingen aan het loket blijven wel gratis in deze Green-formule.

Voor klanten die dus veel van die loketverrichtingen doen, kan het interessanter zijn om een andere, betalende formule te kiezen, van respectievelijk 3,35 euro per maand (Silver) of 5,35 euro per maand (Gold). Dan blijven alle verrichtingen aan het loket gratis en krijgt men er nog extra diensten (extra kredietkaart, online aankoopverzekering ...) bovenop.

“De klant zal door Argenta persoonlijk worden geïnformeerd over het pakket dat het best bij hem past”, op basis van zijn huidig profiel, klinkt het maandag in het persbericht. Geld afhalen bij andere banken en instant-overschrijvingen in de app blijven voor iedereen gratis. Voor papieren overschrijvingen betaalt men enkel eventuele portkosten.

Investeringen

Als verklaring om een aantal bankdiensten nu toch betalend te maken, verwijst de Belgische bank naar de aanhoudend lage rente, de complexe reglementering en de toenemende investeringen in digitalisering. Argenta wil ook extra diensten kunnen aanbieden aan klanten met bijkomende noden.

Het nieuwe aanbod, dat ook een betalend Pro-Pakket voor professionelen omvat, kwam er na een uitgebreid onderzoek bij meer dan 5.000 consumenten. Argenta verwacht dat de meerderheid van haar klanten zal kiezen voor de Green-formule en dus niet meer zal moeten betalen tegenover vandaag.