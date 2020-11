Proces over dood van kleuter Mawda hervat na onderbreking van meer dan een uur

Na een onderbreking van meer dan een uur is het proces in de zaak-Mawda voor de correctionele rechtbank van Bergen hervat. De tolk, die tijdens de gerechtelijke procedure de feiten voor twee Koerdische beklaagden uit het Sorani-dialect had vertaald, is aangekomen. Verder werd in de rechtszaal plexiglas aangebracht.

Amper enkele minuten na de start van het proces over de dood van Mawda, het meisje van twee jaar dat tijdens een politieachtervolging in mei 2018 werd doodgeschoten op de snelweg E42, klaagden advocaten over het niet-naleven van de sociale afstandsmaatregelen die gelden om de coronaviruspandemie te bestrijden. Er waren immers meer dan dertig mensen in de rechtszaal, waaronder veel journalisten.

Bovendien was de tolk afwezig die tijdens de procedure aanwezig was om de feiten naar twee Koerdische beklaagden te vertalen, die alleen Sorani spreken. Er werd een andere tolk ingeschakeld, maar die spreekt deze taal slechts voor 80 procent. Bovendien spreekt de Sorani-tolk die toekwam geen Frans, maar wel Nederlands. Plots werd dringend een tweede tolk gebeld om vanuit het Nederlands naar het Frans te vertalen. De rechtbank besliste het proces te schorsen in afwachting dat deze technische problemen opgelost worden.

Kleine betoging

Buiten probeerden intussen veel nieuwsgierige mensen het proces bij te wonen. Aan het Poelaertplein voerde een tiental mensen een protestactie. Voor de actievoerders gaat het proces over meer dan enkel de dood van het meisje. “Dit is het proces van een migratiepolitiek”, klinkt het.

De Iraaks-Koerdische kleuter Mawda Shawri stierf in de nacht van 16 mei 2018 door een politiekogel in een achtervolging op de snelweg nabij Bergen, in het kader van Operatie Medusa. Maandag staat de betrokken politieagent in het proces in Bergen terecht voor onvrijwillige doodslag, maar de familie van Mawda stuurt aan op een herkwalificatie naar moord. “Dit was geen toeval”, zeggen de actievoerders. “Dit was geen ongeluk, die agent heeft zijn vuurwapen bovengehaald en de trekker overgehaald, dat doe je niet per ongeluk. We willen dat de waarheid wordt blootgelegd en Mawda gerechtigheid krijgt.”

Net zoals in verschillende andere steden en gemeenten in België hebben de actievoerders waslijnen uitgehangen waaraan ze kinderkleertjes en steunbetuigingen hebben opgehangen, om zo symbolisch de “vuile was” uit te hangen, en hun solidariteit te tonen met de familie van Mawda. “Dit is meer dan een proces over dit ene incident”, gaan de actievoerders verder. “Dit is het proces van een migratiepolitiek die elke keer strenger wordt, die migranten ontmenselijkt en alle rechten afneemt, omdat ze zogezegd niet gewenst zijn.”