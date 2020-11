Duitsland test waterstoftrein in 2024

Op het Duitse spoornet vindt in 2024 een proefproject plaats met een waterstoftrein. Dergelijke treinen vormen op termijn mogelijk een alternatief voor dieseltreinen.

Het proefproject zal plaatsvinden in de deelstaat Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland, zo kondigden spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn en treinconstructeur Siemens maandag aan. De waterstoftrein zal een jaar lang rijden tussen Tübingen, Horb en Pforzheim. De waterstof zal worden opgewekt met groene stroom, luidt het, en de trein zou een bereik hebben van 600 kilometer.

Deutsche Bahn wil de spoorwegen de komende dertig jaar klimaatneutraal maken. Daarvoor moeten onder meer 1.300 dieseltreinen vervangen worden. Waterstof wordt beschouwd als een groen alternatief voor dieseltreinen op plaatsen waar de spoorlijnen nog niet geëlektrificeerd zijn. In Duitsland gaat het om zowat 13.000 kilometer spoor, of 39 procent van het netwerk. Maar er zijn nog andere mogelijkheden, zoals batterijtreinen, hybride treinen (batterijen en brandstof) of nog het gebruik van “ecodiesel”.