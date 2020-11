Trump-campagne verbreekt banden met advocate die zelfs voor de president te ver gaat: “Het wordt Bijbels, ik zal de Kraken loslaten!”

De campagne van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de banden verbroken met Sidney Powell, een sleutelfiguur in zijn juridische strijd tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen, die dit weekend op een rechtse televisiezender beweringen deed over verkiezingsfraude die zelfs voor de president te ver gingen.

Powell beschuldigde de afgelopen dagen overheidsambtenaren in meerdere Amerikaanse staten van misdrijven. Haar recentste slachtoffer was Brian Kemp, de Republikeinse gouverneur van Georgia die de certificatie van de verkiezingsuitslag in zijn staat (die door Joe Biden werd gewonnen) vrijdag goedkeurde. Dat Powell daarbij gebruikmaakte van enkele bizarre Bijbelse verwijzingen, en waarschuwde dat ze “De Kraken (mythisch zeemonster, nvdr.) zou loslaten”, deed bij veel Republikeinen echter de wenkbrauwen fronsen. Zo liet Chris Christie, de voormalige gouverneur van New Jersey en lange tijd een notoir bondgenoot van president Trump, zich ontvallen dat Powell “waanzinnig gedrag” vertoonde.

Powell werd onlangs door Trump aangesteld als sleutelfiguur in zijn juridische team, dat zichzelf een “elite-aanvalsteam” noemde. Dat bleek echter best mee te vallen: van de tientallen zaken die de advocaten van Trump sinds de verkiezingen aanspanden, werden de meesten door de rechters gewoon de rechtszaal uitgelachen. In amper twee zaken kon team-Trump zeges boeken, en die overwinningen hadden weinig tot geen effect op de totale verkiezingsuitslag.

Complot van CIA, Venezuela, China en George Soros

Powell blinkt vooral uit in het uitkramen van onsamenhangende complottheorieën op televisie. Zoals ze zaterdag deed op Newsmax, de ultrarechtse televisiezender die – in tegenstelling tot Fox News – nog wel meegaat in de hersenspinsels van Trump: zonder het minste bewijs schilderde Powell daar een complottheorie waarin de CIA, Venezuela, China en George Soros samenspanden om de Amerikaanse kiezers te bedriegen.

Maar die verzinsels, die alom op hoongelach werden onthaald, bleken zelfs voor de president een brug te ver: zondagavond verbrak team-Trump alle banden met Powell. “Sidney Powell werkt zelfstandig”, liet Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de president, zondagavond weten. “Ze is geen lid van het Trump Legal Team, en ook geen advocaat voor de president zelf”, klonk het in een korte mededeling. Die bewering is echter moeilijk vol te houden: Powell was – naast Giuliani – de voornaamste spreker op de persconferentie vorige week waarin de twee nog maar eens een aantal onbewezen en vergezochte complottheorieën over verkiezingsfraude op een rijtje zetten.

Powell liet van haar kant dan weer weten dat ze van plan is om door te zetten ondanks haar breuk met het team van de president. “Ik zal ‘#WeThePeople’ en ‘Seek the Truth’ (burgercampagnes, nvdr.) vertegenwoordigen, en alle fraude blootleggen. Wat er ook moge gebeuren: ik ga door. We zullen niet toestaan dat de fundamenten van deze grootse Republiek worden vernietigd door overduidelijke fraude, of dat onze stemmen voor President Trump en andere Republikeinen worden gestolen door buitenlandse actoren of eender wie anders.”