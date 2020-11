Volgens wetsdokter zat Mawda vooraan en niet achterin het voertuig

De voorzitter van de correctionele rechtbank opende het deskundigenverhoor met het verhoor van dokter Grégory Schmit. De Brusselse forensisch arts voerde de autopsie uit op het 2-jarig Koerdische meisje dat werd neergeschoten tijdens de achtervolging tussen de politie en een busje met migranten op de E42, in de nacht van 16 op 17 mei 2018.

Volgens zijn laatste rapport bevond het kind zich vooraan in het busje, wat door de ouders wordt betwist. “Vanuit forensisch oogpunt hebben we letsels aan de voorkant van het gezicht die verklaard kunnen worden door de explosie van de fragmenten van de linker- en rechterzijruiten. Dit geeft aan dat het kind vooraan zat”, zei de wetsdokter.

Volgens hem is die these waarschijnlijker dan die een ontbindende kogel. “De ingangswonde van het projectiel bevindt zich ter hoogte van het rechterneusgat. Er zijn lager twee andere wonden - dieper - ter hoogte van de lip, wat kan worden verklaard door de fragmentatie van het projectiel, wat niet mogelijk is voor andere meer oppervlakkig wonden op de rechter gezichtkant”.

De arts voegt eraan toe dat de aanwezigheid van organische elementen aan de binnenkant van de rechtervoordeur en op het dashboard zijn stelling bevestigt. “Dit zijn weefselfragmenten. Als ze daar worden gevonden, pleit het voor een schot dat door de cockpit gaat en niet achteraan.”

Hij voegt eraan toe dat er geen weefselfragment aan de achterkant van het voertuig is gevonden, noch enige inslag van een projectiel. “Tijdens de autopsie hebben we microscopisch onderzoek gedaan naar de letsels. Op de neus zijn er meer ernstige brandplekken dan op de uitgangsopening. Er zijn ook sporen van poeder.”

De doodsoorzaak is een sectie van de hersenstam als gevolg van de schotwonde en, voegt de getuige toe, de positie van het slachtoffer in het voertuig heeft geen invloed op de doodsoorzaak die vrijwel onmiddellijk was. Om deze verwondingen mogelijk te maken, moet het hoofd van het slachtoffer naar de linkervoorruit hebben gekeken. Het is onmogelijk als ze in een draagzak zat tegenover haar moeder.

De baan van het schot was heel lichtjes dalend, een centimeter verschil tussen de ingang en de uitgang. Mawda had waarschijnlijk haar hoofd recht toen ze door de kogel werd geraakt, hoewel het volgens de arts moeilijk is om de positie van het hoofd te bepalen vanwege de leeftijd van het kind en de bewegingen van het voertuig. De versie van de ouders tijdens de wedersamenstelling lijkt daarom onwaarschijnlijk.