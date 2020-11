Crisiscentrum: “Mogen inspanningen niet teniet doen met daguitstap naar buitenland”

Het Crisiscentrum raadt de Belgen af om tijdens de eindejaarsperiode de grens over te steken. Dat heeft woordvoerder Yves Stevens verklaard op de persconferentie over de coronapandemie. “Het zou jammer zijn om onze inspanningen van de afgelopen weken teniet te doen door bijvoorbeeld een daguitstap te maken naar het buitenland.”

Omdat de evolutie van de pandemie en de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van land tot land kunnen verschillen, zouden sommige mensen in de verleiding kunnen komen om tijdens de eindejaarsperiode de grens over te steken.

Hoewel de grenzen met de buurlanden open zijn, in tegenstelling tot tijdens de eerste golf, vraagt het Crisiscentrum om niet naar het buitenland te gaan. “Niet-essentiële verplaatsingen, bijvoorbeeld om te gaan winkelen of om naar de kapper te gaan in het buitenland, worden ten stelligste afgeraden”, zegt Stevens.

“We stellen vast dat het in een aantal grensgemeenten aanzienlijk drukker is dan normaal”, zegt Stevens nog. “In de huidige situatie moeten we echter concentraties van veel mensen in bijvoorbeeld winkelstraten vermijden. En dit zowel in het binnen- als buitenland. Bovendien is contactopvolging bij een eventuele besmetting in een internationale context zeer moeilijk.”