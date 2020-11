Israël opent onderzoek naar rol van Netanyahu-clan in duikbootaffaire, spanning in regering loopt op

Er komt een regeringscommissie die een onderzoek moet instellen naar de rol van naasten van premier Benjamin Netanyahu in de zaak van de aankoop van Duitse duikboten. Dit heeft Defensieminister Benny Gantz aangekondigd, op een moment dat de spanningen tussen beide rivaliserende politici meer en meer oplopen.

De Israëlische politie verdenkt civiele en militaire leidinggevenden van corruptie in de aankoop ter waarde van ongeveer 1,6 miljard euro van oorlogsduikboten bij de Duitse gigant ThyssenKrupp. Een regeringscommissie binnen het ministerie van Defensie moet binnen vier maanden “op een transparante manier” haar conclusies openbaar maken, zegt dat ministerie. Onder meer geviseerd is de advocaat van de regeringsleider, David Shimron.

Tijdens de verkiezingscampagne had Gantz van de centristische partij Blauw-Wit zijn rivaal Netanyahu van de rechtse Likoed er rechtstreeks van beschuldigd aan de aankoop 3,9 miljoen euro te hebben overgehouden. De procureur-generaal van zijn kant zag geen reden om een strafrechterlijk onderzoek in te stellen tegen de premier die reeds in drie uiteenlopende zaken officieel in beschuldiging is gesteld.

Naasten van Netanyahu binnen de Likoed hebben Gantz ervan beschuldigd het dossier voor electorale doeleinden aan te wenden en gewagen van een “provocatie” tegen de partij.