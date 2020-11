Overlast op pleintje in Temse bereikt hoogtepunt, luide ontploffing met grote vuurbal schrikt buurt op

Temse - De Pieter Dierckxlaan in Temse is gisteravond rond zeven uur opgeschrikt door een luide knal. Onbekenden hadden er een flesje met een chemisch product tot ontploffing gebracht. Het was een hevige explosie. De knal was oorverdovend en de vuurbal verlichtte de hemel. Dat is duidelijk te zien op beelden van een bewakingscamera in de buurt.

Door de ontploffing was er ook even brand, maar die was snel weer gedoofd. De brandweer en de politie kwamen ter plaatse, maar konden niemand meer aantreffen. De politie onderzoekt nu de zaak. Volgens de politie en de buurt zijn er regelmatig incidenten op het pleintje. Jongeren komen er ‘s avonds laat amok maken. Of zij iets met deze feiten te maken hebben is niet bekend. De politie patrouilleert daarom regelmatig in de buurt. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws van 18.30 uur.